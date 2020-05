لليوم الثانى.. كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن فى أمريكا بعد مقتل جورج فلويد

كتب آسر أحمد

تشهد شوارع الولايات المتحدة الامريكية، لليوم الثاني على التوالي، مظاهرات ومسيرات احتجاجية واسعة على خلفية مقتل الشاب صاحب الأصول الافريقية جورج فلويد على يد أحد ضباط ورجال الشرطة في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية.

وعلى مدار الساعات الأخيرة الماضية، شهدت الشوارع الأمريكية عمليات فوضى وذعر كثيرة وانتقلت الاحتجاجات إلى شواع لوس أنجلوس ونيويورك في ظل تكثيف أمنى كبير من رجال الشرطة الأمريكية لفرض السيطرة من جديد.

وسرعان ما انتقلت الاحتجاجات السلمية لحالة من تبادل القنابل السائلة للدموع والخرطوش من قوات الشرطة ضد المتظاهرين الذين قرروا تكسير نوافذ المتاجر الشهيرة لسرقتها وتحطيم محتوياتها وابرام النيران في الكثير من السيارات المتواجدة في الشوارع.

Looting still happening with impunity in downtown Portland. They clear the businesses of goods and then someone goes in with a chemical agent to start a fire. #antifa #BlackLivesMatter pic.twitter.com/uFFT168Csa — Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 30, 2020

وتأتي تلك التظاهرات التي اندلعت في الكثير من الولايات بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية المفرطة ضد المحتجين والمتظاهرين، داعياً قوات الشرطة أن تكون أكثر صرامة مع المحتجين وهو ما ظهر في الكثير من الفيديوهات المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة والتي ظهر فيها اعتداء صريح من الشرطة على المحتجين.

today in denver. protestors laid on their stomachs with their hands behind their backs for 9 minutes while screaming “I CANT BREATHE”. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/g0tMjlxlQK — jenna (@bizzlebIazed) May 30, 2020

ووفقا للتقارير فإن المتظاهرين اتلفوا ثلاث سيارات تابعة للشرطة في لوس أنجلوس، وهو ما قابلته الشرطة بالخرطوش والطلقات التحذيرية لتشهد شوارع المدينة عمليات كر وفر من قبل قوات الأمن والمحتجين.

for everyone wondering, the peaceful #blacklivesmatter protest today in Pittsburgh turned violent when a WHITE protestor decided to set a police vehicle on fire, let's get the facts straight pic.twitter.com/DdwOkSWRDK — spongebobe squarepints (@SSquarepints) May 30, 2020

ولم تتوقف التظاهرات في لوس أنجلوس ونيويورك فقط، فسرعان ما اندلعت الكثير من عمليات الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الامن في ولاية ميرلاند التي ابرم فيها المتظاهرين النيران في سيارة شرطة، بينما اضطر حكام كلاً من دينفير وتسينتسيناتي وميلووكي الى فرض حظر تجوال للحد من تلك التظاهرات .

Masked militants ransacking the Justice Center in downtown Portland. Many came prepared with chemicals to start fires and weapons to break windows. #antifa #BlackLivesMatter pic.twitter.com/jkJCu3bc2n — Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 30, 2020

وانضم الكثير من النجوم والمشاهير العالميين لتلك الاحتجاجات مطالبين القصاص من قاتل جورج فلويد والتوقف عن الأفعال العنصرية من قبل الضباط وقوات الامن تجاه أصحاب البشرة السمراء، ومن ضمن المتضامنين نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان وشقيقها كايلي جينر والنجمة العالمية سيلينا جوميز والنجمة العالمية ريهانا والنجم العالمي كريس هيمسورث.