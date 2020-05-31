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لطلاب الجامعات.. كيفية التقدم بالرسائل البحثية بديل امتحانات الترم الثانى

الأحد، 31 مايو 2020 05:33 م
لطلاب الجامعات.. كيفية التقدم بالرسائل البحثية بديل امتحانات الترم الثانى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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مع بدء الجامعات الحكومية فى استلام وتلقى الرسائل البحثية من طلاب فرق النقل بالجامعات كبديل لامتحانات الفصل الدراسى الثانى والذى تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، يستعرض اليوم السابع كيفية تقديم البحوث للكليات فى الجامعات.

 

 ووضعت الجامعات الحكومية الجدول الزمنى لاستلام الأبحاث من طلاب فرق النقل بحسب طبيعة كل جامعة وعدد كلياتها، حيث دشنت بعض الكليات والجامعات مواقع وايميلات لاستلام الأبحاث من الطلاب.

 

جامعة القاهرة منحت الكليات تحديد طريقة استلام الأبحاث سواء كانت اليكترونية أو غيرها وفقا لظروف كل كلية، ويتولى أستاذ المقرر تقييم الأبحاث، وعليه متابعة مدى التزام الطلاب بالقواعد والمعايير واجبة الاتباع، والتأكد من النزاهة العلمية، على أن تعلن النتيجة ناجحًا أو راسبًا.

 

 

وفى جامعة حلوان اقر مجلس الجامعة أن تقوم كل كلية عضو هيئة التدريس، بالتواصل مع الطلاب لتوضيح طريقة إرسال الأبحاث عبر البريد الإلكترونى، سواء من خلال قيام الكلية عضو هيئة التدريس، بإنشاء بريد إلكترونى لهذا الغرض، أو إنشاء بريد إلكترونى مؤسسى موقع إلكترونى مؤمن، من خلال مركز الحساب العلمى بالجامعة فى حالة الأعداد الكبيرة.

 

وفى جامعة قناة السويس أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة أن مركز تطوير التعليم بالجامعة انهى الاستعدادات اللوجيستية لإتمام عمليات استقبال البحوث من الطلاب كبديل امتحانات نهاية العام الجامعى الجارى، موضحة أنه تمكن من عمل ايميلات للطلاب بالجامعة بما يزيد عن 35 ألف ايميل تمهيدا لاستقبال الرسائل البحثية من الطلاب.


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