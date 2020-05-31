فيديو .. اليوم مآذن السعودية تنهى "صلوا فى بيوتكم" وتعلو بـ "حى على الفلاح"

إيمان حنا

عادت جموع المصلين بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد إلى ممارسة شعائر الصلاة من داخل المساجد والتعايش مع وجود فيروس كورونا بحذر؛ وذلك بالتزامهم بعدد من الإجراءات الاحترازية وتعليمات التباعد ولبس الكمامة وتطبيق الاحترازات لكيلا تزيد حالات الإصابة. وفق سبق.

وقد فتح حوالى 90 ألف مسجد وجامع أبوابهم اليوم للمصلين الذين أدوا صلاة الفجر وسط حضور كثيف من مواطنى المملكة الذين حرموا من أداء الصلاة فى المساجد مدة 70 يوما بسبب انتشار فيروس كورونا.







شاهد التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا خلال أدائهم صلاة الفجر في المسجد النبوي.pic.twitter.com/WGzduDzqKq — خبر عاجل (@AJELNEWS24) May 31, 2020

"عودة بحذر" شعار أطلقه مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للحملة التوعوية للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية (#نعود_بحذر)، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وهو امتداد لشعار "كلنا مسؤول" الذي وجد تفاعلاً كبيراً في بداية منع التجوّل في المملكة.

وقد قررت الجهات المختصة بالمملكة أيضا تغيير أوقات السماح بالتجوّل في جميع مناطق المملكة من السادسة صباحاً حتى الثامنة مساءً، فيما عدا مدينة مكة المكرّمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساءً؛ وكذلك السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة في أثناء فترة عدم منع التجوّل.

وستمراراً لعمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها أعمالها، في فترة السماح، والسماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرّمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، واستمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.