اليوم السابع
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فض سوق الفشن وتطهير مبنى وحدتين محليتين جنوب بنى سويف لمواجهة كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 12:17 م
فض سوق الفشن وتطهير مبنى وحدتين محليتين جنوب بنى سويف لمواجهة كورونا فض سوق مدينة الفشن
بنى سويف - أيمن لطفى

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اغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن ، بالتعاون مع قوات الشرطة ، سوق مدينة الفشن العمومى لمنع الباعة من دخوله ، علاوة على تعقيم مبنى ديوان عام الوحدة المحلية بالفشن ، وكذلك تطهير شوارع ومنازل قرية تلت ومبنى الوحدة المحلية لقرية الفنت ، وذلك تنفيذا لتعليمات محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم،ضمن تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء فى إطار الخطة الشاملة للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع إنتشاره . 

وتمكنت الحملة التى قادها أحمد دسوقى رئيس مركز ومدينة الفشن واللواء حمدى فرج مساعد مدير الأمن، والعميد أحمد سعد مامور مركز شرطة الفشن، من رفع 17 إشغالا بشارع الجيش بمدينة الفشن وتحرير المحاضر اللازمة، بالإضافة إلى إزالة حالة تعد علىمساحة 800 متر من أملاك الدولة بقرية القضابى وإزالة حالة تعد أخرى عليمساحة 175 متر من أرض تابعة للإصلاح الزراعى بعزبة أحمد عمرو .

 وقال رئيس مركز ومدينة الفشن فى بيان اليوم الأحد ، إن وحدة إطفاء قرية دلهانس سيطرت على حريق محدود شب فى تبن قمح بإحدى القرى التابعه لمجلس قروى دلهانس دون خسائر فى الأرواح أو إصابات، كما فحصت الوحدة المحلية بأقفهص شكوى أحد المواطنين من تشغيل ملعب كرة القدم بمركز شباب قرية البرقى وتوجهت لجنة من الوحدة المحلية إلى الملعب أكثر من مرة وتبين أنه مغلق . 

ص 3 سوق الفشن العمومي
 سوق الفشن العمومي

 

ص 4 رش م الفشن
تعقيم مبنى ديوان عام الوحدة المحلية بالفشن

 

 


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