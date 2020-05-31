اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 09:02 ص
خالد صلاح
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غالبية قراء" اليوم السابع" يؤيدون التسوق online منعا لعدوى فيروس كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 08:50 ص
غالبية قراء" اليوم السابع" يؤيدون التسوق online منعا لعدوى فيروس كورونا النتيجة

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قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول المطالبات بالتسوق online منعا لعدوى كورونا فى سؤال بعنوان: هل تؤيد المطالبات بالتسوق online منعا لعدوى كورونا؟وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 77% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم التسوق online منعا لعدوى كورونا .

فى حين أجاب 23% من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكانت وزارة الصحة والسكان دعت المواطنين للتسوق باستخدام خدمات الشراء الإلكترونى (Online) والدليفرى منعا لعدوى كورونا بالتزامن مع بدء تطبيق خطط التعايش مع الفيروس.

ونوهت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة مراعاة إجراءات منع انتشار عدوى كوفيد 19  بحيث يرتدى عامل التغليف للمنتج كمامة وجوانتي قبل تعامله مع الطلب (Order) وكذلك عامل الديليفرى يرتدى الكمامة ويطهر يده قبل تعامله مع العميل وبعد استلام النقدية.

 

وبالنسبة لطالب الدليفري يتولى أحد أفراد الأسرة الأصحاء والذين ليس لديهم أعراض مرضية التعامل مع الدليفيري في حالة كون الشخص في عزل منزلي ويضطر الي استلام الطلب من الدليفيري بنفسه يجب عليه عمل الأتي وبنفس الترتيب: غسل اليدين جيدا بالماء والصابون فترة لا تقل عن نصف دقيقة وارتداء الكمامة الواقية وارتداء جوانتي نظيف (بعد غسل اليدين وارتداء الكمامة) واعطاء المقابل المالي عن بعد وهو مرتدي الجوانتي النظيف.

 


التسوق اون لاين

الصحة

السكان

فيروس كورونا

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