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طلقة فى البطن وأخرى فى الصدر.. الكشف عن نتائج تشريح جثمان الشهيد الفلسطينى "الحلاق"

الأحد، 31 مايو 2020 09:20 م
طلقة فى البطن وأخرى فى الصدر.. الكشف عن نتائج تشريح جثمان الشهيد الفلسطينى "الحلاق" الشهيد الحلاق
كتب- هاشم الفخراني

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قررت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، تسليم جثمان الشهيد المقدسي إياد خيري الحلاق، لذويه، لدفنه في مقبرة باب الساهرة في مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لوكالة " معا" الفلسطينية ، أوضح المحاميان محمد محمود وجاد القضماني أن المخابرات الإسرائيلية استدعت عائلة الشهيد إلى مركز شرطة المسكوبية، وأبلغتهم بقرارها القاضي بتسليم جثمان الشهيد الحلاق، مع تحديد مسار الجنازة.

وسيتم التسليم عند "قيادة الشرطة " في حي الشيخ جراح، ثم نقل الجثمان إلى مستشفى المقاصد ثم الى منزله في حي وادي الجوز لألقاء نظرة الوداع عليه، ومنه إلى باب الأسباط للصلاة عليه "دون السماح بالصلاة عليه داخل الأقصى" ثم نقله لموارته الثرى في مقبرة المجاهدين " شارع صلاح الدين ".

وحول نتائج التشريح أوضح المحامي محمد محمود – نقلا عن الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي الذي أشرف على تشريح الجثمان- النتائج الأولية للتحقيق تبين إطلاق رصاصتين على الشهيد في القسم العلوي من جسمه "في البطن والقفص الصدري".


فلسطين

إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

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