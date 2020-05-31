ضبط 80 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بمول شهير فى المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن تكثيف حملات الطب البيطرى على محلات ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة، وضبط 79 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بأحد المحلات الكبرى (مول) بمنطقة قولنجيل بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ، التى تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، لضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظا على صحة المواطنين.

وفى إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، قام الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطرى، بتشكيل حملة للتفتيش على محلات بيع وتداول السلع الغذائية بالتنسيق مع مديرية التموين، أسفرت عن ضبط الكميات المذكورة فى مول شهير بمنطقة قولنجيل، وتم التحفظ عليها، وتحرير محضر بالمخالفة.