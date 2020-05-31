اليوم السابع
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ضبط مصنع كمامات بدون تراخيص بقرية القراقراة بالشرقية

الأحد، 31 مايو 2020 02:33 ص
ضبط مصنع كمامات بدون تراخيص بقرية القراقراة بالشرقية المصنع المضبوط
الشرقية – إيمان مهنى

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ضبط  حسنى الحاجرى  رئيس مركز ومدينة منيا القمح و نواب المركز بضبط مصنع  للكمامات الغير مطابقة للمواصفات القياسية بقرية القراقرة التابعه للوحدة المحلية بالجديدة .

 

بإسم المواطن "ا.ا.ص "  على مساحة 1500 متر غير مرخص يعمل بكامل طاقتة فى أوقات الحظر دون الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية المحددة من قِبل الدولة وتم على الفور تشميع المصنع بالشمع الأحمر و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وذلك بحضور  مدير الإدارة الصحية  ، وقوة  شرطة ومباحث مركز منيا القمح و رئيس الوحدة المحلية بالجديدة .

 

اعلنت محافظة  الشرقية أن هناك تعاون وتنسيق كامل ومستمر بين الجهات المعنية والرقابية لحماية حقوق المواطنين الإستهلاكية ومواجهة الممارسات الإحتكارية و جشع التجار واحتكار السلع الأساسية ورفع الأسعار والتصدى لكافة صورالغش وإستغلال ظروف الأزمة الإستثنائية الحالية التى تمر بها البلاد لمجابهة فيروس كورونا المستجد وشهررمضان المبارك وتحقيق أرباح غيرمشروعة.

 

وأوضحت أن هناك تنسيق بين الجهات المعنية والرقابية (جهاز حماية المستهلك - مباحث التموين – مديرية الطب البيطرى – مديرية الشئون الصحة - مديرية التموين) لتكثيف الحملات الرقابية المستمرة على كافة الأنشطة التجارية "المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة ومحلات بيع ياميش رمضان" للتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القانون وإنتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب فى الأسعار المعلنة وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية المواطنين.

 

 


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