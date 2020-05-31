اليوم السابع
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صور.. تعقيم مستشفيات الصدر والحميات وحلوان العام بالقاهرة لمواجهة كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 05:55 م
صور.. تعقيم مستشفيات الصدر والحميات وحلوان العام بالقاهرة لمواجهة كورونا تعقيم المستشفيات بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استمرار احياء العاصمة في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تنفيذ اعمال الرش والتطهير ومنع أي تجمعات وذلك ضمن الإجراءات التي يتم تنفيذها لمواجهة فيروس كورونا .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن تنفيذ تلك الاجراءات تأتي في اطار حرص الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، موجها بتكثيف تلك الحملات بصفة دورية ومستمرة وخاصة خلال ساعات حظر تنقل المواطنين.
 
في هذا السياق تابع المحافظ جهود احياء العاصمة لتعقيم وتطهير المنشآت الحيوية على النحو التالي:
1- حي حلوان: شن الحي حملة كبرى استهدفت تطهير وتعقيم مستشفى الصدر- مستشفى حلوان العام - مستشفى حميات حلوان
2- حي حدائق القبة : بالتنسيق مع ادارة الطب الوقائي بالمنطقة الطبية تم تطهير وتعقيم مبنى حي الاميرية ، مبنى حي حدائق القبة ، مركز صحة البيئة 
3- حي منشاة ناصر : تطهير وتعقيم منطقة الزرايب ، شارع الفرن ، شارع الجبرتي، مكتب صحة الجبرتي، مدرسة الجبرتى
 
وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أجرى جولة اليوم لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة حيث تفقد موقف الألف مسكن لسيارات السرفيس بعين شمس وموقف الخازندارة للنقل العام والجماعى بشبرا .
 
وأكد محافظ القاهرة أنه لاحظ خلال جولاته بالمواقف وجود إلتزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الأمر الذى يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم .
 
وطالب محافظ القاهرة سائقى السيارات الأجرة بضرورة الاستمرار فى الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكداً على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية .
 
تعقيم المستشفيات بالقاهرة (1)
تعقيم المستشفيات بالقاهرة 

تعقيم المستشفيات بالقاهرة (2)
تعقيم المستشفيات بالقاهرة 

تعقيم المستشفيات بالقاهرة (3)
تعقيم المستشفيات بالقاهرة 

تعقيم المستشفيات بالقاهرة (4)
تعقيم المستشفيات بالقاهرة 
 

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