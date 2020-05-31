اليوم السابع
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صور.. إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا داخل مستشفى العزل بالدقهلية

الأحد، 31 مايو 2020 08:19 م
صور.. إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا داخل مستشفى العزل بالدقهلية إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا
الدقهلية شريف الديب

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نجح  أطباء مستشفي العزل الطبي بالدقهلية، فى إجراء عمليتين ولادة قيصرية لسيدتين مصابتين بفيروس كورونا، من أبناء محافظة الدقهلية، وذلك داخل مستشفى العزل بتمي الأمديد.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح كل من أطباء صحة الدقهلية بالاشتراك مع أطباء جامعة المنصورة، بإجراء العمليتين لسيدتين مصابين بعد أن اقترب موعد الوضع لهما مع استمرار إصابتهما وظهر عليهما أعراض الولادة، وتم نقلهم من مستشفي الصدر، فقرر الأطباء إجراء الولادة وتم تجهيز غرفة العمليات.

وقاد الدكتور جمعة جادو استشارى النساء بالسنبلاوين ورئيس الفريق المجموعة، والدكتور أحمد الدسوقي استشارى الجراحة ومدير الحجر الصحي، والدكتور أحمد الدسوقي استشارى الجراحة ومدير الحجر الصحي، والذى أصر ان يقوم بدوره الطبى وساعد فى العمليتين.

 كما وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الشكر للدكتور محمد أمير ابو الفتوح مدرس التخدير بجامعة المنصوره، والدكتور خالد سراج نائب مدير الحجر الصحي ابن منية النصر الدينامو الذى لا يهدأ.

كما تقدم بالشكر للدكتورة بسمة ولكل التمريض.

إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا (1)
 
إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا (2)
 
إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا (3)
 
إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا (4)
 
إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا (5)
 
إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا (6)
 
إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا (7)
 
إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا (8)
 
إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا (9)
 
إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا (10)
 
إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا (11)
 
إجراء عمليتين قيصريتين لسيدتين مصابتين بكورونا (12)

الدقهلية

مستشفي العزل الطبي بتمي الامديد

ولادة قيصرية داخل مستشفي العزل

مصابي كورونا

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