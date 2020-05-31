شريف فاروق أول مصرفى يتولى رئاسة هيئة البريد.. فمن هو؟

كتبت هبة السيد

ساعات وسيتم الإعلان الرسمي عن تولي المصرفي شريف فاروق منصب رئيس الهيئة القومية للبريد، ليصبح بذلك أول مسئول من القطاع المصرفي يشغل رئاسة البريد، وهو ما يشير إلى أن الدولة بدأت فى التعامل الصحيح مع هيئة البريد لامتلاكها مدخرات ضخمة للعملاء تصل إلى نحو 220 مليار جنيه، بما يساهم فى تحقيق أعلى استفادة للمودعين و البريد، كذلك التركيز على تحقيق استراتيجية الدولة فى تنمية التكنولوجيا المالية علاوة على الاستفادة من خبراته فى خدمة متعاملين مع البريد من مختلف الشرائح.

وكان شريف فاروق قد التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت امس، لتكليفه برئاسة هيئة البريد خلفا لعبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة، وفقا لما انفردت به اليوم السابع. ومن أبرز المهام الموكلة إليه التوسع فى منظومة التكنولوجيا المالية و استكمال تطوير مكاتب هيئة البريد، و تقديم العديد من الخدمات الحكومية عبر مراكز الخدمات البريدية، وتطوير الخدمات البريدية وتعظيم إيرادات الهيئة، وتقديم خدمات التوثيق للشهر العقارى، وخدمات التحول الرقمى.

ويمتلك شريف فاروق ألذى كان يشغل منصب نائب رئيس بنك ناصر، ما يزيد على 24 عاماً من الخبرة فى العمل المصرفي خاصة في مجال التجزئة المصرفية وإدارة شبكات الفروع ومخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الائتمان فى البنوك الخاصة، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وتدريب العمالة، وساهم فى إعادة هيكلة بعض البنوك منها البنك الوطنى للتنمية ليصبح أبوظبى الإسلامى عندما شغل منصب المدير العام وكذللك عمله فى إعادة هيكلة المصرى التجارى ليصبح بنك بيروس، وعمل المدير الإقليمى للبنك المصرى الأمريكى قبل بيعه ليصبح كريدى أجريكول.حتي تولي منصب نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي.

ويصل عملاء صندوق توفير البريد الى نحو 24 مليون براسمال مودعين يصل إلي 220 مليار جنيه، وتمتلك الهيئة ما يقرب من 4 آلاف مكتب ممكن علي مستوى الجمهورية. وكانت الهيئة قد حققت أرباحا خلال العام المالى المنتهى 2017/2018 تصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 5 مليارات جنيه فى العام المالى 2016/17، حيث انخفضت أرباح العملاء من البريد إثر رفع الفائدة فى البنوك العام الماضى، إلا أن حجم الإيداع عاد لتوازنه ووصل إلى 210 مليارات جنيه بعدما كان يصل الـ200 مليار جنيه.