شركات الطيران البريطانية تستعد للعودة للعمل يوليو المقبل

كتب أحمد عرفة

ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية أن شركات الطيران فى المملكة البريطانية المتحدة تخطط للعودة بقوة إلى الأجواء فى يوليو المقبل، وسط تكهنات متزايدة بأن الحكومة ستخفف من إجراءات الحجر الصحي الخاصة بالوافدين، موضحة أن شركات الطيران، مثل "إيزي جيت" و"ريان إير"، تعمل حاليا على جدولة وبرمجة أكثر من 160 ألف رحلة اعتبارا من يوليو القادم، لنقل نحو 29 مليون مسافر.



يأتى ذلك فى وقت تخطط فيه الحكومة لتخفيف إجراءات الحجر الصحى الخاصة بالوافدين، وكانت وزيرة الداخلية بريتى باتل كشفت فى خطتها أن أى شخص سيدخل إلى بريطانيا، ابتداء من 8 يونيو، سيخضع للعزل الذاتى لمدة أسبوعين.



ويعتقد أن هذه الصيغة سيتم إلغاؤها حين ستتم مراجعة إجراءات الحجر الصحى فى 29 يونيو، كما أن رحلات شهر يوليو ستشمل بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فيما قالت نقابة مشغلى المطارات إنها تنتظر توجيهات الحكومة حول كيفية تأمين الرحلات الجوية والحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي الصحيحة.



يشار إلى المملكة المتحدة سجلت أكثر من 272 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو 38 ألف حالة وفاة.



فيما قال وزير الإسكان البريطانى روبرت جنريك، اليوم الأحد، إن الحكومة تشعر بثقة إلى حد معقول فى أن تخفيف البلاد بشكل أكبر لإجراءات العزل العام التى فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد، سيؤدى إلى إبقاء معدل الإصابات الجديدة فى نطاق يمكن السيطرة عليه.



وأضاف فى مؤتمر صحفى "إجراءات التخفيف الإضافى تلك فى مجملها ما زالت ستبقى معدل العدوى دون الواحد فى كل الاحتمالات، وبالتالى نشعر بثقة إلى حد معقول فى أن تلك الخطوات التى اتخذناها وسنتخذها يوم الاثنين يمكن إدارتها.. لكن علينا جميعا أن نستمر فى القيام بدورنا فى ذلك".