اليوم السابع
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سنغافورة تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 10:01 ص
سنغافورة تسجل 518 إصابة جديدة بكورونا أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم الأحد إنها رصدت 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 34884 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى من الحالات الجديدة كانت بين عمال مهاجرين يعيشون في أماكن مبيت خاصة بهم.

 


كورونا

فيروس

سنغافورة

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