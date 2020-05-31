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سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

الأحد، 31 مايو 2020 06:07 م
سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء سعد الدين الهلالى
كتب محسن البديوى

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قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حلقته من برنامج "كن أنت" المذاع على القناة الأولى المصرية إنه يجب تبشير الأطباء وجميع من يحمى الحياة السلمية بالفلاح والحياة الأبدية.

 

وقال الهلالى خلال برنامجه: "لازم نبشر الأطباء وكل من يقف بجوار الحياة السلمية بأن شأنه شأن المجاهدين والشهداء، حيث منحوا الحياة لغيرهم.. والشهيد حى لأنه منح الحياة لغيره".

وأشار إلى أن الأطباء يساهمون فى الحياة، مستطردًا: "إذًا أنتم مخلدون مثل الشهداء تمامًا.. لازم تعرفوا منزلتكم، وأن شأنكم شأن المجاهدين والشهداء".

 

وواصل: "العثمانيون أول من ابتدعوا سلاح الشريعة، والحقيقة لا يوجد كتاب اسمه الشريعة الإسلامية لأجل تطبيقه".

 

 


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