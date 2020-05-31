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دفن أحد ضحايا كورونا بمقابر الصدقة بالبحيرة بعد رفض عائلته استلام جثته

الأحد، 31 مايو 2020 05:47 م
دفن أحد ضحايا كورونا بمقابر الصدقة بالبحيرة بعد رفض عائلته استلام جثته دفن - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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قررت نيابة كفر الدوار بالبحيرة التصريح بدفن أحد ضحايا فيروس كورونا بمقابر الصدقه بعد رفض عائلته استلام جثته من مستشفى كفر الدوار العام لمدة 11يوم، وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من مستشفى كفر الدوار العام.
 
 
وبالفحص تبين وفاة" م. ا. ع" 43 سنة مقيم بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية اثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار ورفض أسرته استلام جثته رغم التنبيه عليهم أكثر من مرة.
 
 
وفى هذا السياق شدد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على  اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا  من خلال فرق الترصد وإدارة الطب الوقائي، مضيفا أنه تم توفير كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية لجميع المستشفيات للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز ورفع كفاءة وحدتين PCR على أعلى مستوى بمستشفى كفر الدوار المركزى ومستشفى حميات دمنهور بالإضافة إلى وحدتى PCR بالمعمل المشترك.
 
من جانبه، ناشد اللواء محافظ البحيرة  محافظ البحيرة  المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامتهم ، مشيرا إلى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أي حالات إشتباة أو إصابة بالمرض و أنه  تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموسوعه فى هذا الشأن.

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