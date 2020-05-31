دفن أحد ضحايا كورونا بمقابر الصدقة بالبحيرة بعد رفض عائلته استلام جثته

قررت نيابة كفر الدوار بالبحيرة التصريح بدفن أحد ضحايا فيروس كورونا بمقابر الصدقه بعد رفض عائلته استلام جثته من مستشفى كفر الدوار العام لمدة 11يوم، وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من مستشفى كفر الدوار العام.

وبالفحص تبين وفاة" م. ا. ع" 43 سنة مقيم بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية اثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار ورفض أسرته استلام جثته رغم التنبيه عليهم أكثر من مرة.