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دبى تبدأ فتح متاحفها بشكل تدريجى وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية

الأحد، 31 مايو 2020 09:37 م
دبى تبدأ فتح متاحفها بشكل تدريجى وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية دبى
كتبت آمال رسلان 

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تبدأ دبى غدا الأول من يونيو افتتاح المتاحف التابعة لها في الإمارة بشكل تدريجي، حيث ستبدأ في استقبال الزوار في متحف الاتحاد ومتحف الشندغة، وذلك بشكل يومى من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ومتحف المسكوكات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً يومياً من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

وكانت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" أعلنت فى بيان أن هذه الخطوة تأتي مع الأخذ في الاعتبار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعمول بها حاليا والموصى بها من قبل مختلف الجهات المعنية في الدولة، والتي تضمن لكل من العاملين في تلك المواقع.

وتضمنت تلك الاجراءات :

1. السماح باستقبال الزوار بنسبة 50% فقط من العدد الإجمالي الذي تستوعبه المتاحف.

2. سيقتصر عدد أعضاء المجموعات المشتركة في الجولات السياحية على خمسة أشخاص بحد أقصى.

3. ستكون المتاحف المُشار إليها متاحة أمام أفراد الجمهور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و59 عاماً فقط، بهدف حماية الأطفال وكبار السن وضمان سلامتهم الكاملة.

4. لن يتم السماح بإقامة الفعاليات والاحتفالات في تلك المواقع في الوقت الراهن.

5. سيتم توفير جميع مستلزمات التعقيم في مختلف أنحاء المتاحف، من نقاط الدخول حتى نقاط الخروج.

6. تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بالحفاظ على مسافة مترين بين زائر وآخر، وإلزام العاملين والزوار بارتداء الكمامات قبل دخول الموقع.

7. وسيتم إجراء الفحص الحراري لكل من يدخل المتاحف، وتخصيص مناطق عزل للحالات المشتبه في إصابتها وتعاني من الأعراض المعروفة للفيروس.

استخدام بطاقات الائتمان التي تتيح لهم الدخول دون الحاجة إلى التعامل مع العملات النقدية لشراء التذاكر، كما يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت.

يُشار إلى أن جميع المواقع التاريخية والتراثية في دبي كانت قد أُغلقت من منتصف مارس 2020 ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى دولة الإمارات من انتشار فيروس كورونا المُستجد.


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