حالات كورونا فى فرنسا تواصل تراجعها

رويترز

قال مسئولو الصحة فى فرنسا، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" واصل تراجعه، حيث يوجد حاليا 14322 مريضا بالمستشفيات نزولا من 14380 فى اليوم السابق، وقالت مديرية الصحة فى بيان، إن عدد مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فى وحدات العناية الفائقة انخفض من 1361 إلى 1319.

وارتفعت وفيات المستشفيات جراء الفيروس 31 حالة، لتصل إلى 18475 مسجلة زيادة تقل عن 100 حالة يوميا لليوم الحادى عشر على التوالي.

وقالت المديرية، إن أرقام وفيات دور الرعاية سيتم تحديثها يوم الثلاثاء.

و من جهتها، أفادت وكالة الصحة العامة الفرنسية، يوم أمس السبت، أنه منذ الرفع التدريجى لتدابير الحجر المنزلى فى فرنسا فى 11 مايو الماضى، تم تحديد 109 بؤرة جديدة من وباء (كوفيد ــ 19) فى فرنسا.

وأضافت الوكالة فى بيان، "هناك نحو 109 بؤرة جديدة لتفشى الوباء فى مختلف أنحاء البلاد"، موضحة "هنا 104 بورة فقط فى إقليم "إيل دو فرانس" و5 فى أقاليم ما وراء البحار، مضيفة، "لم يتم الإبلاغ عن أى حدوث حالات جديدة لم تتم السيطرة عليها".

ووفقا لتقرير الوكالة الفرنسية، فإنه لن تكون هناك حالة جديدة بعد 7 أيام من آخر حالة، ولن توجد هناك أى حالة جديدة فى غضون 14 يوما.

وأشارت الوكالة الصحية الفرنسية إلى أن اكتشاف هذه البؤر ليس أمرا سيئا فى حد ذاته، بل على العكس، يعكس قدرة تتبع انتشار الفيروس بشكل أفضل، بشرط أن يتم التحكم فى هذه البؤر عن طريق عزل الحالات المصابة بفيروس كورونا كوفيد ــ 19، موضحة أنه من بين هذه الأسر الـ109 فإن 64% منها لديها أكثر من 5 حالات داخل البؤرة الواحد.