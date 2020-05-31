جلسة تصوير لسفير أنقره في فيينا برفقة زوجته.. رغم ملاحقته قضائيا

كتب- هاشم الفخراني

نشرت صحيفة جارشك جوندام التركية بعض الصور من جلسة تصوير للسفير التركى بفينا أوزان جايهون وزوجته عزيزة جايهون وهى تقبل يده داخل مقر السفارة التركية.

أوضحت الصحيفة أن أوزان جايهون هارب خارج البلاد من قضية مصطفى أرول عام 1977، وتنازل عن الجنسية التركية ليقوم بعد ذلك الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية بتعيينه سفيراً للجمهورية التركية بفينا.



السفير التركي

وأشارت الصحيفة إلى أن السفير أوزان جايهون بعمل هذه الجلسة التصويرية ونشر صورة له ولزوجته عزيزة جايهون وهى تقبل يده، الأمر الذى عرضه لانتقادات كثيرة فهو أول سفير يقوم بجعل زوجته تقبل يده ويقوم بعمل جلسة تصويرية في مقر السفارة .

على جانب أخر ، شهدت منطقة أيوب بإسطنبول واقعة عنف جديدة قامت بها الشرطة التركية، حيث قام بعض عناصر الشرطة التركية بالاعتداء على مواطن خرج أمام منزله أثناء حظر التجول الذى فرضته الحكومة التركية ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

ونشرت تلك المقاطع صفحة تضامن أيوب، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقة :"قامت عناصر الشرطة المدنية بضرب مواطناً واعتقاله بعد خروجه إلى باب المنزل التي يجلس بها، في شارع الجمهورية بحى جوكتورك بمنطقة أيوب. فحظر التجول لا يشرع للشرطة العنف نحو المواطنين الموجودين أمام منازلهم".

كشف الكاتب التركى أورهان أوغور أوغلو الكاتب بصحيفة يانى شاغ التركية عن تعديلات فى محتملة فى حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.