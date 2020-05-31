جروبات واتس آب للاطمئنان على العاملين أبرز إجراءات الرقابة المالية لمواجهة كورونا

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة الموظفين والمتعاملين مع الهيئة، ووجه رئيس الهيئة باستمرار خطة التخفيض وعدم الحضور للهيئة من العاملين أصحاب الأمراض المزمنة أو الحوامل، إلا من يتم استدعاؤه لظروف خاصة، وذلك لمدة 15 يوما تبدأ من 30 مايو أو صدور قرار فى هذا الشأن.



وتضمنت إجراءات الدكتور محمد عمران بالنسبة للعاملين بهيئة الرقابة المالية: 1- حظر الاجتماعات داخل مكاتب الهيئة أيًا كان عدد المجتمعين ويقتصر التواصل وإنجاز الأعمال على البريد الإلكترونى وأجهزة التليفونات بالمكاتب.

2- يمنع منعاً باتاً الانتقال بين المكاتب لجميع العاملين لكافة فئاتهم ومستوياتهم بما فيهم نواب رئيس الهيئة.

3- يتم التعامل بالمستندات إلكترونيا إلا فى حالات المكاتبات التى يلزم لها توقيع حى.

4- يمنع تواجد أيا من العاملين بالإدارات المختلفة إلا العاملين المتواجدين بمكتبهم.

5- يمنع منعا باتاً زيارة مكتب رئيس الهيئة ونوابه ويتم التواصل عبر البريد الإلكترونى.

6- الالتزام بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الصحية واستخدام المطهرات حتى تنتهى هذه الأزمة.

7- يحظر مخالفة التعليمات المشار إليها وسيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية فى حال عدم الالتزام بما سبق.

8- حظر التجمع لإقامة شعائر الصلاة داخل مبنى الهيئة وجميع مكاتبها، ويكون أداء الصلاة بصفة فردية فقط.

9- يسمح بالتدخين لمدة لا تتجاوز 10 دقائق فى المرة الواحدة وبحد أقصى ثلاث مرات يومياً، مع الحرص على مسافة التباعد الاجتماعى وعدم الاختلاط أثناء التدخين، وأن يكون التدخين خارج مبنى الهيئة وملحقاته.

10- الحرص على تشغيل تكييف السيارات الخاصة المتواجدة بجراج الهيئة على الوضع (out) وليس الوضع (in)، وذلك حرصا على سلامة جميع العاملين وتفادى المسائلة القانونية الواجب تطبيقها على من يثبت ارتكابه سلوك.

وبالنسبة للمديرين ألزم الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، كل من رئيس إدارة مركزية أو مدير عام لا يتبع رئيس إدارة مركزية بإنشاء جروب لموظفيه على "واتس آب" يختص بالإبلاغ ومتابعة الحالة الصحية لهم والإبلاغ عن أى حالة صحية للموظف أو من أسرته أو المخالطين له وذلك لمساعدته حتى لا يكون تصرفه فردياً، ويتم إضافة رئيس الهيئة والنواب والدكتور لهذا الجروب ولا يسمح بتداول أى رسائل لا تختص بالحالة الصحية.

ومع متابعة الإعلان عن الزيادة فى عدد حالات الإصابة خلال عطلة عيد الفطر، حرصت إدارة الهيئة، على التنبية على العاملين من خلال شبكة التواصل عبر الواتس بتنبيه العاملين بالهيئة بتذكر القواعد والإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الجهات المختصة فى الدولة للوقاية من وباء كورونا والحد من انتشاره، وعلى وجه الخصوص إجراءات التباعد الاجتماعى، وذلك عن طريق مشاركتهم فى مناسبات اجتماعية وزيارات خارج نطاق العمل ما يعرضهم للمخاطر.

كما قرر رئيس هيئة الرقابة المالية تقليل التعامل الورقى والالتزام بالتعامل الإلكترونى مع الملفات والمذكرات قدر المستطاع.