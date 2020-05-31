وأظهر التقرير اليومي لوزارة الصحة السودانية، مساء أمس السبت، تسجيل 279 إصابة جديدة بكورونا، يومي الخميس والجمعة، فيما أحصى التقرير 457 حالة تعافي في اليومين.


وارتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 4800حالة، بينها 262 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1272 شخصا.