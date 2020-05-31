اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 12:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تفاصيل ضبط المتهم بإدارة حساب فتاة السوشيال لإخلاله بالآداب العامة

الأحد، 31 مايو 2020 10:58 م
تفاصيل ضبط المتهم بإدارة حساب فتاة السوشيال لإخلاله بالآداب العامة السوشيال ميديا ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخص يدير حساب على السوشيال ميديا خاص بإحدى الفتيات "مقبوض عليها" لنشرها فيديوهات تتضمن خروج عن الآداب العامة.

وعقب تداول مقاطع فيديو بأحد تطبيقات التواصل الإجتماعى عبر شبكة الإنترنت تتضمن خروج عن الآداب العامة ، منسوب صدورها لإحدى الفتيات "تم ضبطها" وصدور قرار من الجهات المختصة بحبسها على ذمة التحقيقات ، وما رصدته المتابعة من إستمرار بث بعض المقاطع والصور والتعليقات على الحساب الإلكترونى الخاص بها عبر التطبيقات الإلكترونية عقب ضبطها، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخص القائم على إدارة الحساب الإلكترونى الخاص بالمذكورة وتم ضبطه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة الأمن ضبطت حاصل على بكالوريوس يتداول فيديوهات مخلة للآداب على السوشيال ميديا، حيث تداولت بعض المواقع الإلكترونية مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخل بالآداب العامة منسوبة لأحد الحسابات الشخصية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحب الحساب "حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة الدقهلية"، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بإنشائه الحساب لإعداد مقاطع فيديو منافية للآداب بغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية للإستفادة المالية، كما تم ضبط  "هاتفين محمول محمل عليهما العديد من المقاطع المنافية    للآداب – جهاز كمبيوتر – 2 بطاقة إئتمانية – مستندات بتحويلات مالية عبر " إحدى الشركات " خاصة بالمتهم"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


سوشيال ميديا

الفيس بوك

فتاة الفيس بوك

جمع الاموال من السوشيال ميديا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس مودة الأدهم فتاة التيك توك 15 يوما لارتكاب أعمال مخلة بالآداب

السبت، 30 مايو 2020 05:14 م

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

الجمعة، 29 مايو 2020 03:22 م

رحلة مودة الأدهم وحنينن حسام لسجن النسا.. من السوشيال ميديا إلى خلف القضبان

الجمعة، 29 مايو 2020 03:04 م

"العيد فى السجن".. مودة الأدهم تقضى أول عيد لها فى سجن النسا

الأحد، 24 مايو 2020 11:57 م

رفض استئناف مودة الأدهم على تجديد حبسها وترحيلها لسجن النسا

الإثنين، 18 مايو 2020 11:23 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة