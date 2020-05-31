تفاصيل ضبط المتهم بإدارة حساب فتاة السوشيال لإخلاله بالآداب العامة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخص يدير حساب على السوشيال ميديا خاص بإحدى الفتيات "مقبوض عليها" لنشرها فيديوهات تتضمن خروج عن الآداب العامة.

وعقب تداول مقاطع فيديو بأحد تطبيقات التواصل الإجتماعى عبر شبكة الإنترنت تتضمن خروج عن الآداب العامة ، منسوب صدورها لإحدى الفتيات "تم ضبطها" وصدور قرار من الجهات المختصة بحبسها على ذمة التحقيقات ، وما رصدته المتابعة من إستمرار بث بعض المقاطع والصور والتعليقات على الحساب الإلكترونى الخاص بها عبر التطبيقات الإلكترونية عقب ضبطها، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشخص القائم على إدارة الحساب الإلكترونى الخاص بالمذكورة وتم ضبطه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة الأمن ضبطت حاصل على بكالوريوس يتداول فيديوهات مخلة للآداب على السوشيال ميديا، حيث تداولت بعض المواقع الإلكترونية مقاطع فيديو تتضمن محتوى مخل بالآداب العامة منسوبة لأحد الحسابات الشخصية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد صاحب الحساب "حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة الدقهلية"، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بإنشائه الحساب لإعداد مقاطع فيديو منافية للآداب بغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية للإستفادة المالية، كما تم ضبط "هاتفين محمول محمل عليهما العديد من المقاطع المنافية للآداب – جهاز كمبيوتر – 2 بطاقة إئتمانية – مستندات بتحويلات مالية عبر " إحدى الشركات " خاصة بالمتهم"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.