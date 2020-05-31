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تغريم 112 سائق بالشرقية لعدم الالتزام بالكمامة ..صور

الأحد، 31 مايو 2020 04:51 م
تغريم 112 سائق بالشرقية لعدم الالتزام بالكمامة ..صور جانب من تحرير الغرامات
الشرقية-إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضبط 112 سيارة مابين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس مخالفه بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن .

أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً علي صحه وسلامه المواطنين وفي ضوء الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكد عبده سالم مدير إداره المتابعه الميدانيه بالديوان العام أنه إستمرارا للحملات المفاجئة علي سائقي سيارات الأجرة وبالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق  ، أسفرت عن ضبط 112 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

 

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