اليوم السابع
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تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة بموقف بنها ومسطرد بشبين القناطر.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 10:03 م
تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة بموقف بنها ومسطرد بشبين القناطر.. صور تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة
القليوبية نيفين طه

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قامت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بتعليق بنرات للتوعية بلبس الكمامة بموقف مسطرد وبنها الكائن بمدينة شبين القناطر.

وقال غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر، إن تعليق تلك البنرات لحث المواطنين على ارتداء الكمامة للحفاظ على أنفسهم وذويهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك بتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية منوها بأن هناك التزامًا كبيرًا من قبل المواطنيين والسائقين بالمواقف بارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وأشار إلى أنه طبقًا للالتزام بقرارات الدولة ورئيس مجلس الوزراء والخاصة بإدارة أزمة كورونا، سيتم بيع الكمامات بميدان المحطة بالسعر المدعم للكمامة 2.5 وكذا بيع الجوانتي ومستلزمات الحماية وتستمر يوميا حفاظًا على أرواح المواطنين من انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وأكد ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (1)
 
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تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (5)
 
 
تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (7)
 
تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (8)
 
تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (9)
 
تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (10)
 
تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (11)
 
تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (12)
 
 
 
تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (14)
 

تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (15)

 
تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (16)
 
تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (17)
 
تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (18)
 
تعليق بنرات التوعية بلبس الكمامة (19)

كورونا

اخبار مصر

القليوبية

شبين القناطر

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