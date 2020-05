تعليقا على نهب المتاجر بفيلادلفيا.. ترامب: هل هذا ما يريده الناخبون مع جو بايدن؟

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أحداث العنف التي تشدها فيلادلفيا بولاية بينسلفينيا الأمريكية، مشيرا إلى أنه يتم نهب المتاجر في المدينة.

وغرد دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل، قائلا: "القانون والنظام في فيلادلفيا، الآن! إنهم ينهبون المتاجر".. اتصل بحرسنا الوطني العظيم كما فعلوا أخيرًا الليلة الماضية في مينيابوليس (شكرا لك الرئيس ترامب).. هل هذا ما يريده الناخبون مع سليبي جو ( يقصد السياسي الديمقراطى جو بايدن)".

Law & Order in Philadelphia, NOW! They are looting stores. Call in our great National Guard like they FINALLY did (thank you President Trump) last night in Minneapolis. Is this what voters want with Sleepy Joe? All Dems!