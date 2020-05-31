تعرف على قرارات الجلسة 12 لمجلس جامعة الأقصر لمتابعة إختبارات السنوات النهائية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، فعاليات لقاء مجلس جامعة الأقصر فى جلسته رقم (12) عبر تقنية الفيديو كونفرانس (Video conference)، وذلك فى مقر الإدارة المركزية للجامعة برئاسته، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة، حيث رحب رئيس الجامعة بأعضاء المجلس متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، كما نعي ضحايا فيروس كورونا المستجد بمصر والعالم، متمنياً لمصر والمصريين دوام الصحة والسلامة.

وإتخذ مجلس جامعة الأقصر فى جلسته رقم 12 عدة قرارات من أهمها:- (الموافقة علي إجراءات الجامعة في إدارة إختبارات السنوات النهائية - الموافقة علي إنشاء صندوق الإحلال والتجديد لمباني الجامعة ومنشأتها ومرافقها،وكذلك الموافقة علي لائحته المالية والإدارية - الموافقة علي مركز خدمة السيارات ووسائل النقل، وكذلك الموافقة علي لائحته المالية والإدارية).

وفى نفس السياق أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوى شحات رئيس الجامعة، أنه فى ظل الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قامت جامعة الأقصر بإتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية لإدارة إختبارات السنوات النهائية، وشملت تلك الإجراءات ما يلى:- أولا: إجراءات عامة: (وفرت الجامعة عدد من ماكينات رش المعقمات بصورة آلية - وفرت الجامعة كمية كبيرة وكافية وذات جودة عالية من المعقمات اللازمة لتعقيم لجميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل ....الخ - توفير الصابون وسوائل التعقيم للايدى فى جميع دورات المياه والكنترولات وغرف الاسئلة وداخل قاعات الاختبارات - توفير الكميات اللازمة من القفازات والكمامات لجميع منتسبي الجامعة تعطى لهم بصورة يومية - تشكيل لجنة طبية عالية المستوى من أساتذة كلية الطب بالاضافة إلى وحدات الرعاية الطبية بالكليات للمتابعة الدورية والدقيقة والاشراف على تطبيق جميع التعليمات الصحية المتبعة فى هذه الظروف - تشكيل فريق مدرب ومخصص فقط لرش وتعقيم جميع الاماكن بالكليات المختلفة على ان يقسم الفريق مجموعة فى كل كلية ويتم الرش بعد انتهاء كل اختبار).