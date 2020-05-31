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تعرف على قائمة الدول الخمس الكبار للواردات المصرية فى فبراير.. الصين تتصدر

الأحد، 31 مايو 2020 06:00 ص
تعرف على قائمة الدول الخمس الكبار للواردات المصرية فى فبراير.. الصين تتصدر الواردات - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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رصدت بيانات حكومية، تراجع حجم الواردات لأهم 5 دول تستورد منها مصر خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت جملة واردات الأسواق الخمس نحو مليار و973 مليون دولار، مقابل 2 مليار و509 مليون دولار.
 
وتظهر البيانات الواردة في تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء، أن الصين تتصدر قائمة الأسواق الخمس الكبار للواردات المصرية في فبراير الماضي، حيث سجل جملة الواردات منها نحو 705 مليون دولار، مقابل مليار و105 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 399 مليون دولار.
 
وكانت المملكة العربية السعودية في وصافة القائمة، حيث بلغت الواردات المصرية من المملكة نحو 501 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 506 مليون دولار في شهر فبراير من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 5 ملايين دولار، يليها الواردات من تركيا وبلغت 264 مليون و324 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 264 مليون و349 ألف دولار في فبراير من عام 2019، بتراجع 25 ألف دولار.
 
أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد بلغت واردات مصر منها نحو 251 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 458 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 206 مليون دولار، وكانت الكويت في المركز الأخير بقيمة 250 مليون دولار، مقابل 175 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 75 مليون دولار.

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