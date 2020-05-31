اليوم السابع
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تعرف على خطة الكهرباء لرفع كفاءة الشبكة بالموازنة الجديدة

الأحد، 31 مايو 2020 03:07 م
تعرف على خطة الكهرباء لرفع كفاءة الشبكة بالموازنة الجديدة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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وافق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، خلال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر على الموزانة العامة للشركة للعام المالى 2020/2021 و التى تستهدف رفع كفاءة وحدات إنتاج الطاقة من خلال عمل الصيانات المبرمجة والعمرات بهدف خفض معدلات إستهلاك الوقود وتحسين كفاءة الطاقة 
 
"اليوم السابع" يرصد خطة قطاع الكهرباء لتحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020/2021 تتمثل فى :
 
1- إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 145 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية الى 59824  ميجاوات  بنسبة تطور 0,24% عن العام المالى المتوقع  2019/2020 .
2- زيادة الطاقة المولدة الى 198,147 مليار ك.و.س بنسبة تطور 2,03% عن العام المالى المتوقع  2019/2020.
3- إنخفاض معدل إستهلاك الوقود إلى 185جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 0,8% عن المعدل المتوقع للعام المالى 2019/2020 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التى تعمل كدورة مركبه ومشاركة مشروعات المحطات التابعة للشركة القابضة بحوالى 26,8 % من إجمالى الطاقة المولده.
4- زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كافة الجهود إلى 165,4 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4,4 % عن العام المالى المتوقع 2019/2020.
5- زيادة عدد المشتركين الى 38,7 مليون مشترك بنسبة تطور 3,4 % عن العام المالى المتوقع  2019/2020.
6- تنفيذ استثمارات بحوالى 32,4 مليار جنيه.
7- الإستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
8- استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه .
9- استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات .
10- استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال العديد من الإجراءات من أهمها:
11 - إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع.
12 - التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.
13 - استكمال مشروع تركيب العدادات الذكية.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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