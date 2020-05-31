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تجديد حبس قاتل حماه بسبب خلافات مع زوجته فى كرداسة

الأحد، 31 مايو 2020 12:48 م
تجديد حبس قاتل حماه بسبب خلافات مع زوجته فى كرداسة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل متهم بقتل والد زوجته والشروع فى قتل والدتها، بسبب خلافات زوجية، ورفض الزوجة العودة إلى منزله 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بقتل المجني عليه، بعد نشوب مشادة كلامية بينهما، لرغبته في إعادة زوجته لمسكن الزوجية، التي تركته وتوجهت للإقامة بمنزل والدها، بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، وإصابة زوجته، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأفادت التحريات أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث تركته زوجته بسبب خلافات أسرية، وتوجهت للإقامة بمنزل والدها، فتوجه المتهم لإعادتها، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين والد زوجته، فأشهر سكين كان بحوزته، وطعن بها حماه، وأصاب حماته وفر هاربا.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح للمستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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