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تاجيل دعوى سنية الخشاب وأحمد سعد إلى 18 يوليو

الأحد، 31 مايو 2020 03:28 م
تاجيل دعوى سنية الخشاب وأحمد سعد إلى 18 يوليو سمية الخشاب وأحمد سعد - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قرر المستشار أحمد النوساني، رئيس محكمة أسرة سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم الأحد، تأجيل دعوى الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، إلى جلسة 18 يوليو المقبل، وذلك لعدم حضور طرفي الدعوى لجلسة التحقيق.

كانت سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجهما.

وقدمت الفنانة أوراق وتقارير طبية تثبت فيها تضررها ماديا ونفسيا وقيام طليقها بضربها وتعنيفها وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.

ورفضت سمية الخشاب ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى، وقدما كلا منهما مستندات.

وحضرت الفنانة، في جلسة سابقة، لمقر محكمة أسرة سيدي جابر، بالإسكندرية، لسماع أقوالها وغادرت القاعة بعد ذلك على الفور وجرى تداول الدعوى وإصدار قرار بتأجيلها.

 

 

 


الاسكندريه

سميه الخشاب

احمد سعد

اخبار مصر

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