تأجيل محاكمة 271 متهما بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ 16 يونيه

كتب إيهاب المهندس

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 16 يونيه لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

ويواجه المتهمين فى قضايا الإرهاب تهم رئيسية منها



أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

تهمة تخريب الممتلكات العامة تصل فيها العقوبة للسحن، وووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.