بولندا تسجل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و٣ وفيات

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الأحد، تسجيل 115 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 23686، مشيرة إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بالفيروس إلى 1064.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها - في بيان - إن 92 حالة من الإصابات الجديدة تم تسجيلها في إقليم سيليسيا في الجنوب الذي ظهر به حتى الآن أكبر عدد إصابات بالفيروس بينما تواصل شركات الفحم تلقي نتائج فحوصات واسعة النطاق أجريت للعاملين في قطاع المناجم، مضيفة أن عدد من تماثلوا للشفاء من الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 11271.

كانت أول حالة إصابة بالفيروس المستجد رُصدت في بولندا في 4 مارس الماضي.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس "كورونا" إلى الإصابة بمرض (كوفيد-19). ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.

ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في مدينة ووهان بالصين قبل أن ينتقل منها في غضون شهرين فقط إلى كل أنحاء العالم.