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بعد إغلاقه بسبب كورونا.. المسجد الأقصى يفتح أبوابه أمام المصلين

الأحد، 31 مايو 2020 03:18 ص
بعد إغلاقه بسبب كورونا.. المسجد الأقصى يفتح أبوابه أمام المصلين المسجد الأقصى
محمد الحناوى

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دخل المصلون المسجد الأقصى في أفواج عبر 3 أبواب بعد فتحها الساعة الثالثة فجرا.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن فتح جميع أبواب المسجد اعتبارا من يوم اليوم الأحد.

وأفادت مراسلة " روسيا اليوم " في القدس فجر يوم الأحد، بأن دائرة الأوقاف دعت في بيان، جميع المصلين ورواد المسجد الأقصى إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا، وأهمها ما يلي:

- التزام كل مصل بالكمامة وإحضار سجادة للصلاة.

- خضوع كل مصل لفحص الحرارة أثناء الدخول للمسجد.

- الأخذ بسياسة التباعد وعدم الاحتكاك حال الدخول والخروج من المسجد وأثناء أداء الصلاة.

- الالتزام بالخطوط والأماكن التي وضعتها دائرة الأوقاف الإسلامية لتأدية الصلاة سواء الأماكن المسقوفة أو في الساحات.

- الاهتمام بالنظافة المطلقة في المسجد الأقصى المبارك بشكل عام وفي أماكن الوضوء والحمامات بشكل خاص.


كورونا

المسجد الاقصى

فلسطين

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