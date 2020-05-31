بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

مطروح – فريق المحافظات

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019/2020 بنسبة نجاح 96,7%، مقدما التهنئة لجميع الأوائل والناجحين هذا العام مع تمنياته لهم بالتفوق الدائم.



وأوضح الدكتور سمير النيلى وكيل وزراة التربية والتعليم ان عدد المتقدمين للشهادة الاعدادية هذ العام 8078 طالب وطالبة، حضر منهم 7938 طالب نجح منهم 7670 ناجح، منهم 4834 طالب و2845 طالبه.



واشار وكيل وزارة التربية والتعليم الى ان أوائل الشهاد ة الاعدادية هذا العام هم كلا من الطالب أمل حسن أحمد بسام السيد بمجموع 279,5 درجة وكلا من الاول مكرر مصطفى حامد حامد شحاته، منه الله شفيق محمد، إسراء صلاح فهمى عباس، شهد على أبو اليزيد على، محمد جمال محمد أبو طرطوش، والسابع محمد جمال خلف حجازى، والسابع مكرر كلا من مريم السيد شفيق، ومنه الله محمد عز الدين عبد العزيز، وإياد أحمد محمد صبرى، وهتانيا أحمد حسن محمود، إيمان عربى المتولى بيومى، عز الدين أشرف حكيم محمد، أسماء مصطفى ابراهيم عبد المعطى، أسماء السعيد فتحىة السعيد عبدالله، نور حفظى عبد المجيد محمد، أحمد عماد أحمد عبد الفتاح، ورضوى أحمد صالح حسين.

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