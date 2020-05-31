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النيابة تستعجل نتائج فحص 7 قطع يشتبه فى أثريتها ضبطت بحوزة عاطل فى الجيزة

الأحد، 31 مايو 2020 02:00 ص
النيابة تستعجل نتائج فحص 7 قطع يشتبه فى أثريتها ضبطت بحوزة عاطل فى الجيزة قطع أثرية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة نتائج فحص 7 قطع أثرية تم ضبطها بحوزة متهم فى الجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، والتأكد من مدى أثرية القطع المضبوطة من عدمه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة سياحة وآثار سقارة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام أحد الأشخاص (له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة)، بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على 7 قطع يشتبه فى أثريتها (3 قطع حجرية مختلفة الأحجام والأشكال بدون نقوش، لوحة من الحجر الجيرى عليها نقوش ورسومات، تمثال صغير الحجم لشخص - رأس تمثال فرعونى صغير - جعران من الحجر) و2 طلقة خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وينص قانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.


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