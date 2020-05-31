"المحامين" تعلن استئناف العمل بالنقابة بعد تعقيمها بداية من الغد

كتب محمد السيد

أعلنت نقابة المحامين، عن فتح أبوابها غدا، واستئناف العمل بالنقابة العامة، ونادي المحامين النهري بالمعادي، وذلك بعد توقفه بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، وأعمال التعقيم والتطهير التي استمرت على مدى يومين متتالين بمقر وإدارات النقابة العامة، حفاظا على سلامة الأعضاء، بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت النقابة فى بيان لها أن جميع الإدارات بالنقابة العامة، ونادي المحامين النهري بالمعادي تباشر مهامها من صباح الغد، كما سيتم استئناف أعمال تجديد الاشتراك السنوي والبطاقة العلاجية، وذلك حرصا على مصلحة الأعضاء.

و ناشدت النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة والقفازات الطبية، والمطهرات حرصا على سلامتهم.

يذكر أن نقابة المحامين برئاسة النقيب العام رجائي عطية خصصت خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من السادة المحامين عن إصابات كورونا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس.