اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المالديف تعيد فتح أبوابها للسياح بداية يوليو المقبل بشروط

الأحد، 31 مايو 2020 03:47 م
المالديف تعيد فتح أبوابها للسياح بداية يوليو المقبل بشروط المالديف
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تهدف جزر المالديف إلى إعادة فتح أبوابها للسياح ابتداءً من شهر يوليو، حيث قال وزير السياحة علي وحيد "لا يمكننا إبقاء حدودنا مغلقة لفترة طويلة".

و تعتمد الجزر المرجانية البالغ عددها 1190 و 26 جزيرة مرجانية في جزر المالديف بشكل شبه كامل على السياحة حيث تمثل بشكل مباشر 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، وللمرة الأولى منذ 47 عامًا ، لم يكن لديهم وصول أجنبي. واضطرت البلاد إلى النظر في طرق مبتكرة لإعادة فتحها بسرعة وأمان، والتي تم الإعلان عن بعض البروتوكولات الجديدة لوصول السياح. نشرتها صحيفة تليجراف، حيث حدد وزير السياحة القواعد الجديدة لاستقبال السياح مرة أخرى.

والفكرة الأولى هى إقامة إلزامية لمدة أسبوعين لأى سائح قادم، والتي يمكن أن تكون مكلفة للغاية في مكان مثل جزر المالديف ، التي تعد بالفعل واحدة من أغلى الوجهات السياحية في العالم. و سيتضمن البروتوكول الثاني تقديم إما اختبار مولد الضد السلبي أو اختبار الأجسام المضادة الإيجابية قبل وصولهم بأسبوع واحد، بالإضافة إلى اختبار آخر عند الوصول بتكلفة 100 دولار.

الخطة الثالثة هي جعل السياح يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة لمدة أسبوعين فقط مسبقًا بتكلفة 100 دولار ، بالإضافة إلى إظهار دليل على تأمين سفرهم طوال الرحلة. حتى مع بروتوكولات الصحة والسلامة الجديدة المعمول بها للسماح بعودة السياحة ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت.

وتشتهر جزر المالديف بكونها وجهة لقضاء شهر العسل ، ومع تعليق العديد من حفلات الزفاف ، فإن عدد الأزواج الجدد الذين يتطلعون إلى قضاء شهر عسلهم انخفض بشكل كبير. ويبدو أن القواعد المقترحة تفضل فقط المسافرين الأثرياء الذين يستطيعون تحمل تكاليف الإقامة لأكثر من أسبوعين في بعض أغلى غرف الفنادق


المالديف

السياحة

عودة السياحة

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة