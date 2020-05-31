المالديف تعيد فتح أبوابها للسياح بداية يوليو المقبل بشروط

كتبت آمال رسلان

تهدف جزر المالديف إلى إعادة فتح أبوابها للسياح ابتداءً من شهر يوليو، حيث قال وزير السياحة علي وحيد "لا يمكننا إبقاء حدودنا مغلقة لفترة طويلة".

و تعتمد الجزر المرجانية البالغ عددها 1190 و 26 جزيرة مرجانية في جزر المالديف بشكل شبه كامل على السياحة حيث تمثل بشكل مباشر 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي ، وللمرة الأولى منذ 47 عامًا ، لم يكن لديهم وصول أجنبي. واضطرت البلاد إلى النظر في طرق مبتكرة لإعادة فتحها بسرعة وأمان، والتي تم الإعلان عن بعض البروتوكولات الجديدة لوصول السياح. نشرتها صحيفة تليجراف، حيث حدد وزير السياحة القواعد الجديدة لاستقبال السياح مرة أخرى.

والفكرة الأولى هى إقامة إلزامية لمدة أسبوعين لأى سائح قادم، والتي يمكن أن تكون مكلفة للغاية في مكان مثل جزر المالديف ، التي تعد بالفعل واحدة من أغلى الوجهات السياحية في العالم. و سيتضمن البروتوكول الثاني تقديم إما اختبار مولد الضد السلبي أو اختبار الأجسام المضادة الإيجابية قبل وصولهم بأسبوع واحد، بالإضافة إلى اختبار آخر عند الوصول بتكلفة 100 دولار.

الخطة الثالثة هي جعل السياح يتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة لمدة أسبوعين فقط مسبقًا بتكلفة 100 دولار ، بالإضافة إلى إظهار دليل على تأمين سفرهم طوال الرحلة. حتى مع بروتوكولات الصحة والسلامة الجديدة المعمول بها للسماح بعودة السياحة ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت.

وتشتهر جزر المالديف بكونها وجهة لقضاء شهر العسل ، ومع تعليق العديد من حفلات الزفاف ، فإن عدد الأزواج الجدد الذين يتطلعون إلى قضاء شهر عسلهم انخفض بشكل كبير. ويبدو أن القواعد المقترحة تفضل فقط المسافرين الأثرياء الذين يستطيعون تحمل تكاليف الإقامة لأكثر من أسبوعين في بعض أغلى غرف الفنادق