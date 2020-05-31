الكهرباء تستجيب لشكوى قارئ ضمن مبادرة"سيبها علينا" حول تهالك الشبكة بقنا

كتبت رحمة رمضان

فى استجابة سريعة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لما نشر على موقع اليوم السابع بتاريخ 25 مايو الجارى، تحت عنوان: "أهالى فرشوط بقنا يشكون من تهالك بعض أجزاء شبكة الكهرباء" والمتضمن شكوى القارئ فتحى عبدالفتاح محمد مركز فرشوط قنا ، من تهالك بعض الاعمدة والأسلاك الكهربائية ببعض قرى مركز فرشوط.

قالت وزارة الكهرباء إنه تم فحص الشكوى وتبين أن القرى الأتية وهم:"نجع الزهراء – نجع النخله – نجع الشرقاوى – قرية العركى – نجع صقر – عرب الحاج خليل والحميلية" قد تم تدعيمها ضمن خطتى الشركة الطموحة والذاتيه الشركة وبيانه كتالى:

- تم زرع (200) عامود جهد منخفض 350/8.

- تم تركيب (50كم) موصلات جديدة معزولة.

- تم تركيب (5) محولات قدرة 300 كف.ا

- تم تركيب (4) محولات قدرة 200 كف.ا

- تم تركيب (3) كشك بمحول قدرة 300 كف.ا

- تم تركيب (1) كشك بمحول قدرة 200 كف.ا

- أما بشأن أنقطاع التيار الكهربائى وعدم أستقرار التغذية الكهربائية :-

تم خلال الفترة من 16/5/ 2020م حتى الفترة 23/5/2020م حدث سقوط أسلاك واعمدة جهد متوسط وجهد منخفض نتيجة سوء الاحوال الجوية بمحافظات جنوب الصعيد وتسبب فى انقطاع التيار على فترات بمركز فرشوط وتم أعادة الوضع واستقرار التغذية مرة أخرى.

وكان القارئ فتحي عبدالفتاح محمد بخيت مقيم بفرشوط بمحافظة قنا، أرسل شكوى عبر صحافة المواطن باليوم السابع، يؤكد فيها تضرر الأهالى نتيجة تهالك بعض الأعمدة واسلاك الكهرباء وذلك بقرى نجع الزهرة ونجع النخلة ونجع الشيخ الشرقاوى وقرية العركى ونجع صقر وعرب الحاج خليل والحميلية ما أدى إلى ضعف بالكهرباء وعدم استقرار التيار الكهربائى ما تسبب بكثرة الأعطال علما بأن الأهالى تقدموا بالكثير من الشكاوى دون استجابة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".