الصحة الروسية: لن يتم رفع التدابير التقييدية بسبب كورونا فى آن واحد

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت آنا بوبوفا رئيسة هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك فى روسيا، أن السلطات لا تعتزم رفع كل التدابير التقييدية المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد، فى آن واحد، وذكرت بوبوفا، أن كل منطقة فى البلاد، ستخرج من هذه التدابير بشكل مختلف، وذلك حسب الحالة هناك.

وأضافت، "روسيا لن تخرج فى وقت واحد وعلى الفور من الوضع، على الاقل من وضع التقييد. الكيانات الفدرالية الروسية، ستخرج بشكل مختلف. ولكننا نأمل أن تنجح هذه العملية، اليوم هناك عدد من الكيانات لا تزال فى المرحلة الأولى، وهناك عدد أقل بكثير، بالطبع، فى المرحلة الثانية، ولكن هناك ديناميكية، العملية مستمرة، وهى إيجابية".

و من جهتها، صادقت وزارة الصحة الروسية، على أول دواء مضاد لفيروس كورونا المستجد فى روسيا، حيث أصدرت تصريحا رسميا يسمح باستخدام عقار "أفيفافير" لعلاج المصابين بالمرض.

وقال موقع السجل الحكومى للأدوية فى روسيا، إن وزارة الصحة وافقت على استخدام دواء "أفيفافير"، الذى يحمل اسم "فافيبيرافير" الدولي.

وينتج عقار "أفيفافير"، فى إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسى ومجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية، بناء على أساس "فافيبيرافير"، الذى بدأ استخدامه فى اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.

وأظهرت اختبارات "أفيفافير" السريرية، آمن استخدامه لعلاج فيروس كورونا دون رصد أى آثار جانبية جديدة لم تسجل فى وقت سابق.

وبلغت نسبة فعالية هذا العقار أكثر من 80%، مظهرا بالتالى نتائج أفضل مقارنة مع الأدوية الأخرى التى جرى اختبارها فى روسيا والخارج.