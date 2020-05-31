الشرطة التركية تعتدى بالضرب على مواطن بزعم خرقه حظر التجول

كتب- هاشم الفخراني

شهدت منطقة أيوب بإسطنبول واقعة عنف جديدة قامت بها الشرطة التركية، حيث قام بعض عناصر الشرطة التركية بالاعتداء على مواطن خرج أمام منزله أثناء حظر التجول الذى فرضته الحكومة التركية ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، ونشرت تلك المقاطع على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقة :"قامت عناصر الشرطة المدنية بضرب مواطناً واعتقاله بعد خروجه إلى باب المنزل التي يجلس بها، في شارع الجمهورية بحى جوكتورك بمنطقة أيوب. فحظر التجول لا يشرع للشرطة العنف نحو المواطنين الموجودين أمام منازلهم".

على جانب آخر، كشف الكاتب التركى أورهان أوغور أوغلو الكاتب بصحيفة يانى شاج التركية عن تعديلات فى محتملة فى حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.

وقال أوغور أوغلو أنه سيتم تعيين مساعدين جديدين بسبب أن فوات أوكتاي، نائب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لم يتمكن من القيام بعمليات إصلاح كافية بسبب عبء البيروقراطية. وذكر أوغور أوغلو أن الأسماء التى يتم الحديث عنها خلف الكواليس هما بينالى يلديريم وسليمان صويلو.

وتوقع منح منصب مهم لصهر أردوغان، مضيفا فى مقالته:"أعرف من هو الاسم الأول الذي تتساءلون عنه في تغيير الحكومة. لكن لا تظنوا أن الصهر سيبقى خارج الحكومة...فسوف يكون الصهر برات البيراق فى منصب النائب والمساعد الأول لرئيس الجمهورية."