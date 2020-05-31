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السيطرة على حريق شب بكشك لبيع الجرائد ببنها

الأحد، 31 مايو 2020 01:06 ص
السيطرة على حريق شب بكشك لبيع الجرائد ببنها السيطرة على الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة اللواء أحمد العشماوى، على حريق شب بكشك لبيع الجرائد الكائن بجوار كوبرى الرياح التوفقي بمدخل عزبة السوق ببنها، أثناء تفقد المحافظ للمنطقة بحملة مكبرة لإزلة الاشغالات.

تلقى اللواء جمال الرشيديى مسعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مجير الحماية المدنية بنشوب حريق بكشك لبيع الجرائد، بجوار كوبرى الرياح التوفقي بمدخل عزبة السوق ببنها، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.

 


اخبار القليوبية

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الحماية المدنية

بنها

كشك جرائد

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