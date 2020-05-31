الزراعة: ارتفاع عدد تحليل عينات صادرات الخضر والفاكهة لـ55 ألف عينة

كتب عز النوبى

قال الدكتور أشرف المرصفى ، مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم الصادرات الزراعية فى ينايرالماضى وحتى الان تم تحليل 55 ألف عينة تمثل شحنات تصديرية بجميع مجموعات العمل التحليلية المختلفة بالمعمل وتسليم نتائج تحليل هذه العينات للجهات الرقابية وللعملاء فى وقت قياسى .

وأضاف مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن المعمل يواصل خطة التوسع فى تحليل عينات الصادرات الزراعية وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا " لضمان انسيابية الصادرات الزراعية والمساعدة فى فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية .

وتابع "المرصفى"، أن مضاعفة الطاقة الاستيعابية لتحليل العينات يساهم فى تسهيل إجراءات التصدير وزيادة قدرة الدولة على تصدير الحاصلات الزراعية وضمان دقة النتائج التى تحقق الاستدامة فى عمليات التصدير، مشيرا إلى إنه يتم تحليل العينات بصورة رسمية من خلال التعاون مع الحجر الزراعى المصرى، وهيئة سلامة الغذاء، أو بواسطة تحليل عينات من جهات آخرى سواء مصدرين أو مزارعين.

وأكد " المرصفى "، أنه فى الفترة الأخيرة تم التعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى فى فتح أسواق خارجية جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية من خلال إمداد الإدارة المركزية للحجر الزراعى بالتقرير الفنى الخاص بتقصى متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى 5 محاصيل تضم البرتقال والمندرين أو اليوسفى والليمون والعنب والبطاطس الواردة للمعمل خلال عام2019 .

وشدد مدير معمل متبقيات المبيدات على أن هذه الإجراءات تأتى حرصاً من المعمل على دعم حركة تصدير الحاصلات الزراعية وعدم تعطل حركة الموانئ خلال الـ24 ساعة لتوفير العملة الصعبة وزيادة الدخل القومى للبلاد فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مع تقديم الاستشارات الفنية؛ الأنشطة البحثية، وعقد برامج تدريبية لرفع الكفاءة الفنية للموارد البشرية بالمعمل. إختصاص المعمل بتحليل العينات الممثلة للشحنات الزراعية التصديرية والمحلية وإصدار شهادات تحليل معتمدة ومعترف بها دولياً.

وأشار إلى إنه تم زيادة القدرة التحليلية بمجموعة عمل العناصر الثقيلة بالمعمل من خلال توريد وتركيب وتشغيل عدد من أجهزة التحليل، فضلا عن الانتهاء من التقرير الفنى الخاص بتقصى متبقيات المبيدات فى محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية طبقاً للمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات فى 14 محصول من محاصيل الخضر والفاكهة فى 15 محافظة.