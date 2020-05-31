اليوم السابع
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خالد صلاح
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الخارجية الفلسطينية: 109 حالات وفاة و1752 إصابة بصفوف جالياتنا فى العالم

الأحد، 31 مايو 2020 05:26 م
الخارجية الفلسطينية: 109 حالات وفاة و1752 إصابة بصفوف جالياتنا فى العالم محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتسجيل 3 حالات وفاة بصفوف جالياتنا في دول العالم ما يرفع العدد إلى 109 حالات، وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ما يرفع الإصابات إلى 1752.

وبينت الوزارة، في تقريرها الذى نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3 وفيات جديدة، واحدة في السعودية، وأخرى في البرازيل، وواحدة في قطر، وتسجيل إصابتين جديدتين في موريتانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 936، بعد تعافي حالتين في أمريكا.

وأوضح الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 787، فيما سُجلت حالتا شفاء جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 306 .


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