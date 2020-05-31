اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الوطنى الليبى يعلن إسقاط طائرة مسيرة فى بنى وليد

الأحد، 31 مايو 2020 01:56 م
الجيش الوطنى الليبى يعلن إسقاط طائرة مسيرة فى بنى وليد متحدث الجيش الليبي
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد ، إسقاط طائرة مسيرة في بني وليد، جاء ذلك نقلا عن العربية.

وأمس،  تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إسقاط ثلاث طائرات تركية مسيرة بالقرب من مدينة بني وليد.

 

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان صحفي، السبت، إن منصات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بالقرب من بني وليد.

 

وكشف الجيش الليبي عن استهدافه لطائرتين مسيرتين من الثلاثة خلال محاولتهما الإغارة على مواقع مدنية بمدينة بني وليد خلال الساعات الماضية من مساء اليوم السبت ، وتمكنت منصات الدفاع الجوي من إسقاطهما بشكل متتالي.

 


ليبيا

الجيش الليبي

المتحدث باسم الجيش الليبي

اخبار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة