اليوم السابع
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التحقيق مع شخصين أقاما حفل زفاف ببولاق الدكرور بالمخالفة لقرار الحظر

الأحد، 31 مايو 2020 12:01 م
التحقيق مع شخصين أقاما حفل زفاف ببولاق الدكرور بالمخالفة لقرار الحظر حظر التجوال - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة مع شخصين متهمين بخرق قرار حظر التجول ومنع التجمع، بعدما دعوا عدد من المواطنين لحضور حفل زفاف أقاماه بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخصين لقيامهما بتجميع عدد من المواطنين وإقامة حفل زفاف بالمخالفة لقرارت مجلس الوزراء بشأن تطبيق الحظر من الساعة 8 مساء حتى الـ6 صباحا بمنطقة  بولاق الدكرور.
 
وقامت قوات الأمن بفض تجمع المواطنين فى حفل الزفاف، وضبط المسئولين عن إقامة الحفل، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وكانت الحكومة قررت حظر الحركة على الطرق،وإغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

 
 
 
 

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