التحقيق مع شخصين أقاما حفل زفاف ببولاق الدكرور بالمخالفة لقرار الحظر

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة مع شخصين متهمين بخرق قرار حظر التجول ومنع التجمع، بعدما دعوا عدد من المواطنين لحضور حفل زفاف أقاماه بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شخصين لقيامهما بتجميع عدد من المواطنين وإقامة حفل زفاف بالمخالفة لقرارت مجلس الوزراء بشأن تطبيق الحظر من الساعة 8 مساء حتى الـ6 صباحا بمنطقة بولاق الدكرور.

وقامت قوات الأمن بفض تجمع المواطنين فى حفل الزفاف، وضبط المسئولين عن إقامة الحفل، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.