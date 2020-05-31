البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

كتب عبد اللطيف صبح

أعلن مجلس النواب إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا المُستجد، حيث أعلن المستشار محمود فوزى الأمين العام للبرلمان، أنه عملا بمبادئ الشفافية أن النائب عيد هيكل عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بالقاهرة، وبعد شعوره ببعض الأعراض التنفسية، فقد أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وثبتت إيجابية اصابته بالفيروس، وهو حاليا فى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة وحالته الصحية مستقرة.

وأهابت الأمانة العامة للمجلس بالصحفيين والمحررين البرلمانيين استقاء المعلومات من الأمانة العامة مباشرة والتى لا تألوا جهدا فى التواصل مع الصحفيين.