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البابا تواضروس للعائدين من كينيا: سعيد برفعكم للباسبور المصرى

الأحد، 31 مايو 2020 07:11 م
البابا تواضروس للعائدين من كينيا: سعيد برفعكم للباسبور المصرى البابا تواضروس يستقبل المصريين العائدين من كينيا
كتبت سارة علام

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أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية عن سعادته بعودة العالقين من كينيا إلى مصر بعد أن ساعدتهم الكنيسة خلال إقامتهم هناك بالتنسيق مع وزارة الهجرة.
 
 
وقال البابا خلال استقباله لهم بالكاتدرائية بحضور وزيرى الشباب والهجرة اليوم: كنت سعيدًا وأنا أرى العائدين من الخارج، رافعين الباسبور المصرى وفخورين بمصريتهم. 
 
واستكمل البابا: فى مصر لدينا مثل شعبى يقول "الناس لبعضها" وإحنا كمصريين نتميز بهذه الصفة ومتعودين نساعد بعضنا لأن مصر كلها أسرة واحدة.
 
وتابع البابا تواضروس: ربنا سمح إنكم تكونوا فى كينيا لأن لنا هناك خدمة متميزة تخدم الكنيسة والمجتمع، والأنبا بولس له خدمة كبيرة هناك فبنى مستشفى هناك لخدمة المجتمع. 
 
وواصل البابا: فالكنيسة يا أحبائي كنيسة خادمة لأي إنسان أيًّا كان  المكان الذي يوجد فيه وأحب في هذه المناسبة أن أحيي القيادة السياسية متمثلة في الرئيس ورئيس الوزاراء وأيضًا الوزراء في جهودهم الرائعة لعودة المصريين العالقين بالخارج. 
 
واختتم البابا تواضروس: نصلي إلى الله أن يرفع عنا الوباء ونرجع لحياتنا الطبيعية.

 


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