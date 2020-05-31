الاندنبدنت: لندن ستعفى سائقى الحافلات والأطباء والضباط من الحجر لمدة أسبوعين

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن مليونى شخص على الأقل سيكونون مؤهلين للإعفاء من الحجر الصحى الذى سيتم فرضه على كل من يدخل المملكة المتحدة لمدة أسبوعين للحد من انتشار كورونا، وذلك بسبب وظائفهم.

وفقًا للصياغة الواردة في قائمة الإعفاءات الحكومية ، سيكون سائقو الحافلات وأطباء الأسنان وضباط الشرطة من بين المهن لتفادي 14 يومًا من العزلة الذاتية عند سفرهم إلى المملكة المتحدة من 8 يونيو فصاعدًا.

أعلنت وزيرة الداخلية ، بريتي باتل ، الإجراء يوم 20 مايو. وسيضطر المسافرون الذين يصلون عن طريق الجو والبحر والسكك الحديدية إلى قضاء أسبوعين بعيدا عن الاتصال المباشر مع العائلة والأصدقاء. لم يتم تحديد تاريخ الانتهاء من القرار ، ولكن تقول الحكومة إن السياسة ستتم مراجعتها كل ثلاثة أسابيع.

وقالت الصحيفة إن الخضوع للحجر الصحي ، جنبًا إلى جنب مع استمرار نصيحة وزارة الخارجية ضد السفر غير الضروري إلى الخارج ، دفع أكبر شركتين للعطلات في المملكة المتحدة ، توي وجيت 2 ، إلى إلغاء جميع رحلات المغادرة في يونيو. تشير شركات السفر إلى أن الحجوزات الداخلية والخارجية قد جفت.

ألمح الوزراء إلى أنه بعد 29 يونيو ، ستسمح سلسلة من الصفقات الثنائية ، الموصوفة بـ "الجسور الجوية" ، لقضاء العطلات بالسفر من وإلى الوجهات الأكثر شعبية دون الحاجة إلى العزلة الذاتية عند الوصول.

وقد أظهر تحليل قائمة الإعفاءات المهنية التي صاغتها وزارة الداخلية أن العديد من المسافرين يمكنهم تجنب الالتزام قانونًا.

ترتبط بعض الوظائف بشكل مباشر بالسفر عبر الحدود أو المتخصصة للغاية ، مثل سائقي قطارات يوروتانيل ومفتشي يوراتوم.

وأوضحت الصحيفة أن إعفاء جامعي الفاكهة والخضار من الخارج يتطلب عزلهم ذاتيًا في المزرعة ، على الرغم من أنه يمكنهم الاختلاط مع الآخرين.

لكن الفئات الأخرى أوسع بكثير. حسبت الإندبندنت أن 2 مليون عامل على الأقل سيكونون قادرين على تجنب الحجر الصحي.

من المرجح أن يكون أكبر عدد هو أولئك الذين هم "أخصائي رعاية صحية أو رعاية مسجلة يسافرون إلى المملكة المتحدة لتوفير الرعاية الصحية الأساسية ، حتى تلك التى لا ترتبط بفيروس كورونا".