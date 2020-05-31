اليوم السابع
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الاثنين .. انجلترا تسمح للفئة الأضعف صحيا بالخروج من المنزل

الأحد، 31 مايو 2020 01:20 ص
الاثنين .. انجلترا تسمح للفئة الأضعف صحيا بالخروج من المنزل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رويترز

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سمحت السلطات البريطانية لما يزيد على مليوني شخص يشكلون الفئة الأضعف صحيا في انجلترا بقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق اعتبارا من يوم الاثنين وذلك للمرة الأولى منذ عشرة أسابيع.

وقالت الحكومة البريطانية اليوم السبت إن بمقدور 2.2 مليون شخص الخروج مع أفراد أسرهم مع اتباع قواعد التباعد البدني.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان "لا أقلل من مدى صعوبة الأمر بالنسبة لكم وملازمتكم للمنازل خلال الأسابيع العشرة الماضية وأود أن أشيد بمرونتكم".

ولا يزال المنتمون لهذه الفئة عرضة للخطر وقد نصحتهم الحكومة بعدم الذهاب للعمل والمتاجر والأماكن المزدحمة.

 

 


بريطانيا

الصحة

كبار السن

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