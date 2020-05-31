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الأمن السعودى يلقى القبض على منفذى 7 جرائم شغلت الرأى العام

الأحد، 31 مايو 2020 11:25 م
الأمن السعودى يلقى القبض على منفذى 7 جرائم شغلت الرأى العام الشرطة السعودية - أرشيفية
وكالات

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كشف الأمن العام السعودى، يوم الأحد، عن إلقاءه القبض على مرتكبى مجموعة من القضايا التي شغلت الرأى العام خلال الأيام الماضية.

وووفقا لصحيفة الإمارات نيوز، نشر الأمن العام تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو تحت عنوان “في قبضة الأمن”، منوّهاً إلى أنه تم "إلقاء القبض على شخص يطلق النار عشوائيًّا، ويتباهى بحيازة سلاح ناري ويستعرض به، وآخر يوثق ذلك وينشره عبر حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعى".

ولفت إلى أنه قد ألقي القبض على سبعة متهمين يمارسون مهنة الحلاقة لآخرين داخل مقار إقامتهم، مخالفين بذلك الإجراءات الوقائية»، إضافة إلى «القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة أشخاص يحتالون على المواطنين والمقيمين لجمع أموال منهم لشخص يقيم خارج المملكة ينتحل صفة أحد المسؤولين في المملكة، ويروج رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه التبرعات لحالات إنسانية.

وشدد الأمن العام أنه تم “القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة إثيوبيين امتهنوا سرقة عملاء البنوك بالإكراه والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال تحت تهديد الأسلحة البيضاء، مستخدمين في ذلك مجموعة من المركبات المسروقة”.

وقد تمَّ القبضُ على مواطنين بحيازتهم مواد مخدرة متنكرين بزي نسائي، والقبض على شخص سطا على أجهزة الصراف الآلي وعدد من الصيدليات والمراكز التجارية، وتوقيف آخر تعرَّض لعادات بعض المواطنين واستهزأ بها.


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