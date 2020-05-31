الآلاف يشيعون شهيد الواجب بقرية ميت على في المنصورة

الدقهلية - شريف الديب

شيع الآلاف من أهالى عزبة العيسوى، التابعة لقرية ميت على بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد على السيد محمد الشربينى، والذى استشهد بالأمس فى عملية إرهابية بشمال سيناء.

وأدى الآلاف من أهالى القرية، وعدد من التنفيذين بمحافظة الدقهلية، صلاة الجنازة على الشهيد، وقد ردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب، وطالبوا بالقصاص من كل خائن وعميل، يحاول الاضرار بمصر وأبناءها .

وقد سادت حالة من الحزن بين أهالى القرية ، عقب وصول خبر استشهاد المجند على السيد الشربينى اثر انفجار عبوة ناسفة لهجوم ارهابى استهدف إحدى المركبات المدرعة بجنوب مدينة بئر العبد بسيناء ، مما أسفر الهجوم عن استشهاد ضابط وصف ضابط و٣ مجندين آخرين.

وطالب الأهالى بإطلاق اسم الشهيد على إحدى المدارس القريبة من العزبة ، تخليدا لذكراه، ويذكر ان أن الشهيد والده يعمل سائق لسيارات النقل ويبلغ من العمر 67 سنة ووالدته متوفية منذ 4 سنوات وله شقيق أكبر من والده وهو من كان يعول والده ووالدته هو وشقيقه الأكبر ،

كما شيع الآلاف من أهالي قرية تاج العز التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، جثمان الشهيد النقيب إبراهيم رأفت سالم، والذي استشهد بالأمس فى عملية إرهابية بشمال سيناء.

وفى مشهد جنائزي مهيب وبمشاركة هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة، شيع الأهالي جثمان الشهيد فى جنازة عسكرية، حيث أدي الأهالي والمشيعون صلاة الجنازة بجوار الوحدة الصحية بالقرية، على الشهيد ثم تم وضع الجثمان على سيارة الدفاع المدني حتى وصلت إلى المقابر .

تشيع جنازة الشهيد على السيد محمد الشربينى

تشيع جنازة الشهيد على السيد محمد الشربينى

تشيع جنازة الشهيد على السيد محمد الشربينى

صلاة الجنازة على الشهيد

تشييع جثمان الشهيد

تشيع جنازة الشهيد على السيد محمد الشربينى

تشيع جنازة الشهيد على السيد محمد الشربينى

صلاة الجنازة على الشهيد

تشييع جثمان الشهيد